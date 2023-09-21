«Спарта» — «Арис»: команды объявили стартовые составы, Кокорин сыграет с первых минут

«Спарта» и «Арис» объявили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, который пройдёт на стадионе «Дженерали Арена – Летна» в Праге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Жеромом Брисаром (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав «Спарты»: Йенсен, Витик, Сёренсен, Крейчи, Пресиадо, Лачи, Кайринен, Зелены, Кухта, Олатунджи, Гараслин.
Стартовый состав «Ариса»: Вана, Боаки, Брорссон, Урошевич, Кажу, Сёке, Струски, Маямбела, Кокорин, Бенгтссон, Гомис.
«Спарта» на правах чемпиона Чехии принимала участие в квалификации Лиги чемпионов, но в 3-м раунде отбора по сумме двух матчей уступила «Копенгагену» (судьба путёвки в плей-офф решалась в серии пенальти). В плей-офф квалификации Лиги Европы чехи переиграли загребское «Динамо», после выездного поражения со счётом 1:3 одолев хорватскую команду дома (4:1).
«Арис», чемпион Кипра, также начинал еврокубковый сезон как участник Лиги чемпионов, но после прохода БАТЭ не смог справиться с польским «Ракувом» (1:2, 0:1). В заключительном раунде отбора Лиги Европы киприоты взяли верх над «Слованом» из Братиславы – домашние 6:1 после поражения в гостях со счётом 1:2.
Помимо «Спарты» и «Ариса», в группе C играют шотландский «Рейнджерс» и испанский «Бетис».
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