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ПАОК одолел ХИК в матче Лиги конференций, Оздоев появился на поле на 67-й минуте

ПАОК одолел ХИК в матче Лиги конференций, Оздоев появился на поле на 67-й минуте
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Завершился матч 1-го тура группы G Лиги конференций между финским ХИКом и греческим ПАОКом. Встреча прошла на стадионе «Болт Арена» в Хельсинках. ПАОК одержал победу со счётом 3:2.

Счёт был открыт на 36-й минуте, когда полузащитник Хассан Банде с передачи другого хавбека Лукаса Лингмана вывел ХИК вперёд.

На 55-й минуте защитник Константинос Кульеракис сравнял счёт. Ассист на счету полузащитника Кирилла Десподова. А на 81-й минуте сам Десподов забил победный мяч с передачи Абдул-Рахмана Баба. В добавленное ко второму тайму время Брандон Томас увеличил преимущество гостей. Голевая на счету Тайсона. Боян Радулович установил окончательный счёт встречи, реализовав пенальти на 90+9-й минуте.

Стоит отметить, что российский полузащитник Магомед Оздоев появился на поле на 67-й минуте, но не сумел отличиться результативными действиями.

Лига конференций . Группа G. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 19:45 МСК
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Окончен
2 : 3
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Банде – 35'     1:1 Кульеракис – 55'     1:2 Десподов – 81'     1:3 Brandon – 90+4'     2:3 Радулович – 90+9'    
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