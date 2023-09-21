«Панатинаикос» переиграл «Вильярреал» в матче Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались греческий «Панатинаикос» и испанский «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Олимпик – Спирос Луис» в Афинах и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 38-й минуте нападающий «Панатинаикоса» Фотис Иоаннидис с передачи Янниса Коцираса вывел хозяев вперёд. На 78-й минуте Андраж Шпорар удвоил преимущество бело-зелёных, установив окончательный счёт в матче. Российский голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин значился в заявке на игру в качестве запасного. В воротах играл Альберто Бриньоли.

Помимо «Панатинаикоса» и «Вильярреала», в группе F играют французский «Ренн» и «Маккаби» (Хайфа). В параллельном матче французы разгромили израильтян со счётом 3:0 и возглавили группу, опережая «Панатинаикос» по дополнительным показателям.