«Панатинаикос» переиграл «Вильярреал» в матче Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались греческий «Панатинаикос» и испанский «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Олимпик – Спирос Луис» в Афинах и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 38-й минуте нападающий «Панатинаикоса» Фотис Иоаннидис с передачи Янниса Коцираса вывел хозяев вперёд. На 78-й минуте Андраж Шпорар удвоил преимущество бело-зелёных, установив окончательный счёт в матче. Российский голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин значился в заявке на игру в качестве запасного. В воротах играл Альберто Бриньоли.
Помимо «Панатинаикоса» и «Вильярреала», в группе F играют французский «Ренн» и «Маккаби» (Хайфа). В параллельном матче французы разгромили израильтян со счётом 3:0 и возглавили группу, опережая «Панатинаикос» по дополнительным показателям.
- 21 сентября 2023
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