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«Панатинаикос» переиграл «Вильярреал» в матче Лиги Европы

«Панатинаикос» переиграл «Вильярреал» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались греческий «Панатинаикос» и испанский «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Олимпик – Спирос Луис» в Афинах и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 38-й минуте нападающий «Панатинаикоса» Фотис Иоаннидис с передачи Янниса Коцираса вывел хозяев вперёд. На 78-й минуте Андраж Шпорар удвоил преимущество бело-зелёных, установив окончательный счёт в матче. Российский голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин значился в заявке на игру в качестве запасного. В воротах играл Альберто Бриньоли.

Помимо «Панатинаикоса» и «Вильярреала», в группе F играют французский «Ренн» и «Маккаби» (Хайфа). В параллельном матче французы разгромили израильтян со счётом 3:0 и возглавили группу, опережая «Панатинаикос» по дополнительным показателям.

Лига Европы . Группа F. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 19:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 Иоаннидис – 38'     2:0 Шпорар – 78'    
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