«Ливерпуль» одержал волевую победу над ЛАСКом в матче 1-го тура ЛЕ

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 1-го тура группы E Лиги Европы между австрийским ЛАСК и английским «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце, Австрия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Марко ди Белло (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Ливерпуль» одержал волевую победу со счётом 3:1.
Первыми в этой игре смогли забить футболисты хозяев. На 14-й минуте мяч в ворота Кивина Келлехера отправил защитник Флориан Флеккер. Во втором тайме «Ливерпуль» получил право пробить пенальти. Уругвайский форвард Дарвин Нуньес оказался точен и сравнял счёт. На 63-й минуте колумбиец Луис Диас вывел англичан вперёд. В конце встречи египтянин Мохамед Салах забил третий гол «Ливерпуля».
Помимо «Ливерпуля» и ЛАСК, в группе Е также выступает французская «Тулуза» и бельгийский «Юнион».
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