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«Ливерпуль» одержал волевую победу над ЛАСКом в матче 1-го тура ЛЕ

«Ливерпуль» одержал волевую победу над ЛАСКом в матче 1-го тура ЛЕ
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Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 1-го тура группы E Лиги Европы между австрийским ЛАСК и английским «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце, Австрия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Марко ди Белло (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Ливерпуль» одержал волевую победу со счётом 3:1.

Первыми в этой игре смогли забить футболисты хозяев. На 14-й минуте мяч в ворота Кивина Келлехера отправил защитник Флориан Флеккер. Во втором тайме «Ливерпуль» получил право пробить пенальти. Уругвайский форвард Дарвин Нуньес оказался точен и сравнял счёт. На 63-й минуте колумбиец Луис Диас вывел англичан вперёд. В конце встречи египтянин Мохамед Салах забил третий гол «Ливерпуля».

Помимо «Ливерпуля» и ЛАСК, в группе Е также выступает французская «Тулуза» и бельгийский «Юнион».

Лига Европы . Группа E. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 19:45 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Флеккер – 14'     1:1 Нуньес – 56'     1:2 Диас – 63'     1:3 Салах – 88'    
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