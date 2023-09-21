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«АЗ Алкмар» проиграл боснийскому клубу «Зриньски», ведя в три мяча к перерыву

«АЗ Алкмар» проиграл боснийскому клубу «Зриньски», ведя в три мяча к перерыву
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Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 1-го тура группы Е Лиги конференций между боснийским «Зриньски» и нидерландским «АЗ Алкмаром». Игра проходила на стадионе «Биелы Бриг» в Мостаре, Босния и Герцеговина. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по московскому времени. Хозяева одержали волевую победу — 4:3.

На перерыв нидерландский клуб ушёл с преимуществом в три мяча. Голами отметились нападающий Мирон ван Бредероде и полузащитники Свен Мейнанс и Дани де Вит. Однако во втором тайме боснийский клуб не только сумел отыграться, но и вырвал победу. На 48-й минуте отличился Звеномир Кожулж. Спустя 20 минут он ассистировал на Йосипа Чорлуку. На 71-й минуте полузащитник Алдин Хрванович сравнял счёт. А победный мяч, на 81-й минуте забил всё тот же Кожулж.

В группе Е Лиги конференций также выступает польская «Легия» и английская «Астон Вилла».

Лига конференций . Группа E. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 19:45 МСК
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Окончен
4 : 3
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
0:1 ван Бредероде – 10'     0:2 Мейнанс – 32'     0:3 де Вит – 44'     1:3 Кожулж – 48'     2:3 Чорлука – 68'     3:3 Хрванович – 71'     4:3 Кожулж – 81'    
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