«АЗ Алкмар» проиграл боснийскому клубу «Зриньски», ведя в три мяча к перерыву

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 1-го тура группы Е Лиги конференций между боснийским «Зриньски» и нидерландским «АЗ Алкмаром». Игра проходила на стадионе «Биелы Бриг» в Мостаре, Босния и Герцеговина. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по московскому времени. Хозяева одержали волевую победу — 4:3.
На перерыв нидерландский клуб ушёл с преимуществом в три мяча. Голами отметились нападающий Мирон ван Бредероде и полузащитники Свен Мейнанс и Дани де Вит. Однако во втором тайме боснийский клуб не только сумел отыграться, но и вырвал победу. На 48-й минуте отличился Звеномир Кожулж. Спустя 20 минут он ассистировал на Йосипа Чорлуку. На 71-й минуте полузащитник Алдин Хрванович сравнял счёт. А победный мяч, на 81-й минуте забил всё тот же Кожулж.
В группе Е Лиги конференций также выступает польская «Легия» и английская «Астон Вилла».
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