«Астон Вилла» уступила польской «Легии» в 1-м туре Лиги конференций

Завершился матч 1-го тура группы Е Лиги конференций между польской «Легией» и английской «Астон Виллой». Встреча прошла на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве. «Легия» одержала победу со счётом 3:2.

Уже в стартовые шесть минут игры команды умудрились обменяться забитыми мячами: на гол полузащитника «Легии» Павла Вшолека ответил Джон Дуран. В середине первого тайма Эрнест Мучи с передачи всё того же Вшолека вывел поляков вперёд. Ближе к концовке тайма Лука Динь сравнял счёт. На 51-й минуте Мучи оформил дубль, забив победный мяч.

Помимо этих двух клубов, в группе Е выступают боснийский «Зриньски» и нидерландский «АЗ Алкмар». Сегодня, 21 сентября, «Зриньски» обыграл «АЗ Алкмар» со счётом 4:3.