«Астон Вилла» уступила польской «Легии» в 1-м туре Лиги конференций
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Завершился матч 1-го тура группы Е Лиги конференций между польской «Легией» и английской «Астон Виллой». Встреча прошла на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве. «Легия» одержала победу со счётом 3:2.
Уже в стартовые шесть минут игры команды умудрились обменяться забитыми мячами: на гол полузащитника «Легии» Павла Вшолека ответил Джон Дуран. В середине первого тайма Эрнест Мучи с передачи всё того же Вшолека вывел поляков вперёд. Ближе к концовке тайма Лука Динь сравнял счёт. На 51-й минуте Мучи оформил дубль, забив победный мяч.
Лига конференций . Группа E. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 19:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
3 : 2
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Вшолек – 3' 1:1 Дуран – 6' 2:1 Мучи – 26' 2:2 Динь – 38' 3:2 Мучи – 51'
Помимо этих двух клубов, в группе Е выступают боснийский «Зриньски» и нидерландский «АЗ Алкмар». Сегодня, 21 сентября, «Зриньски» обыграл «АЗ Алкмар» со счётом 4:3.
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