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Месси – о «ПСЖ»: я стал единственным чемпионом мира, которого не поздравили в клубе

Месси – о «ПСЖ»: я стал единственным чемпионом мира, которого не поздравили в клубе
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в очередной раз вернулся к парижскому периоду своей карьеры, не в лучшем свете выставив бывших партнёров по «ПСЖ».

«Переход в «ПСЖ»? Прошлого не изменить. Правда в том, что всё пошло не так, как я ожидал, но я всегда говорю, что всё в жизни случается не просто так. У меня не всегда хорошо шли дела в клубе, но в то же время я стал чемпионом мира будучи игроком «ПСЖ». У всего есть свои причины и следствия. Значит, так и должно было быть.

Килиан Мбаппе? Правда в том, что мне всегда нравился этот парень, как и все остальные игроки, мы хорошо ладили. Впоследствии по понятным причинам что-то изменилось: мы стали соперниками в том финале, Аргентина выиграли, так что мы стали виновниками в кавычках того, что они, французы, не сумели снова стать чемпионами мира. Я оказался единственным чемпионом мира, которого не поздравили в клубе», – сказал Месси в интервью Ole.

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