«Для нашей команды это игра совсем другого уровня». Игнатьев — о матче России с Камеруном

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на информацию о проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Это одна из лучших команд Африки, очень интересный соперник. Команда, в которой много интересных и хорошо подготовленных футболистов. Для нашей команды это будет игра совсем другого уровня, к тому же матч пройдёт в Москве. Отсюда появляется серьёзная заинтересованность.

Постарается ли Валерий Карпин собрать состав без экспериментов? Я не знаю. Для нас это эксперимент, для него – основной состав. У каждого своё видение и подход. Потом у него спросим, какой был состав.

Очень трудно сказать, кто выглядит большим фаворитом матча. Я не знаю истинную силу и возможности Камеруна. Россию я видел, а вот Камерун определить по каким-то турнирам, играм, которые были ранее, очень сложно. Можно предполагать, насколько это сильный соперник. По статусу это очень хорошая команда, и мы должны ждать с нетерпением этой игры. У нас есть понятные сложности с выбором соперника для нашей сборной. Интересная и хорошая новость», – приводит слова Игнатьева Metaratings.