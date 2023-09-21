«Спарта» — «Арис»: хозяева сравняли счёт

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречаются чешская «Спарта» (Прага) и кипрский «Арис» (Лимассол). Игра проходит на стадионе «Дженерали Арена – Летна» в Праге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Жеромом Брисаром (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 21-й минуте «Спарта» сравняла счёт после розыгрыша углового, отличился Ладислав Крейчи.
Ранее на 11-й минуте российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти.
«Спарта» на правах чемпиона Чехии принимала участие в квалификации Лиги чемпионов, но в 3-м раунде отбора по сумме двух матчей уступила «Копенгагену» (судьба путёвки в плей-офф решалась в серии пенальти). В плей-офф квалификации Лиги Европы чехи переиграли загребское «Динамо», после выездного поражения со счётом 1:3 одолев хорватскую команду дома (4:1).
«Арис», чемпион Кипра, также начинал еврокубковый сезон как участник Лиги чемпионов, но после прохода БАТЭ не смог справиться с польским «Ракувом» (1:2, 0:1). В заключительном раунде отбора Лиги Европы киприоты взяли верх над «Слованом» из Братиславы – домашние 6:1 после поражения в гостях со счётом 1:2.
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