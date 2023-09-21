Источник: Мойзес пропустит ближайший матч ЦСКА из-за травмы

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес пропустит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» из-за травмы, полученной в игре 8-го тура с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

По информации источника, игрок должен вернуться к матчу 10-го тура с калининградской «Балтикой». Но у Мойзеса ничего серьёзного, всё в порядке.

Напомним, на 17-й минуте матча с «Крыльями Советов» бразильский защитник ЦСКА Мойзес получил повреждение. Вместо него на поле появился другой защитник – Илья Агапов.

Армейцы сыграют с «Ростовом» в воскресенье, 24 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.