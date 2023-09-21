Источник: Мойзес пропустит ближайший матч ЦСКА из-за травмы
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Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес пропустит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» из-за травмы, полученной в игре 8-го тура с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.
По информации источника, игрок должен вернуться к матчу 10-го тура с калининградской «Балтикой». Но у Мойзеса ничего серьёзного, всё в порядке.
Напомним, на 17-й минуте матча с «Крыльями Советов» бразильский защитник ЦСКА Мойзес получил повреждение. Вместо него на поле появился другой защитник – Илья Агапов.
Армейцы сыграют с «Ростовом» в воскресенье, 24 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
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П2
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