«Рашфорд бежал назад так, будто у него на спине холодильник». Пирс — о матче с «Баварией»

Бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» после матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4).

«Рашфорд бежал назад так, будто у него на спине холодильник. «Юнайтед» находился под ударом, потому что слишком много их игроков оставались впереди. Рашфорд еле бежал назад, Каземиро еле бежал назад.

Я не уверен, что говорил Онана, когда кричал на Магуайра летом, но сейчас самое время повторить это — не только защитникам, но и всей команде. Слишком много игроков упали духом, и это тревожно. «Юнайтед» не попал в темп игры, и им повезло, что «Бавария» не проявила больше хладнокровия.

Как бы глупо это ни звучало, счёт льстит «Юнайтед». Что меня беспокоит, так это то, что «Юнайтед» почти прекратил попытки примерно за 15 минут до конца, хотя за это время они забили», — приводит слова Пирса Daily Mail.