Александр Кокорин отличился в еврокубках впервые с 2018 года
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Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин, поразив ворота пражской «Спарты», отличился в еврокубках впервые с 2018 года.
В последний раз до этого Кокорин забивал в еврокубковом матче, выступая за «Зенит». В сезоне-2018/2019 Лиги Европы форвард поразил ворота пражской «Славии»
Напомним, в эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречаются чешская «Спарта» (Прага) и кипрский «Арис» (Лимассол). Игра проходит на стадионе «Дженерали Арена – Летна» в Праге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Жеромом Брисаром (Франция). На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу «Спарты». На гол Кокорина с пенальти дублем ответил защитник «Спарты» Ладислав Крейчи.
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