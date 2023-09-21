Александр Кокорин отличился в еврокубках впервые с 2018 года

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин, поразив ворота пражской «Спарты», отличился в еврокубках впервые с 2018 года.

В последний раз до этого Кокорин забивал в еврокубковом матче, выступая за «Зенит». В сезоне-2018/2019 Лиги Европы форвард поразил ворота пражской «Славии»

Напомним, в эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречаются чешская «Спарта» (Прага) и кипрский «Арис» (Лимассол). Игра проходит на стадионе «Дженерали Арена – Летна» в Праге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Жеромом Брисаром (Франция). На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу «Спарты». На гол Кокорина с пенальти дублем ответил защитник «Спарты» Ладислав Крейчи.