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Дебютный гол Канте помог «Аль-Иттихаду» переиграть «Аль-Фатех»

Дебютный гол Канте помог «Аль-Иттихаду» переиграть «Аль-Фатех»
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Завершился матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Фатехом». Встреча прошла на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» в Джидде. «Аль-Иттихад» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 30-й минуте, когда марокканский защитник Марване Садане вывел «Аль-Фатех» вперёд. Ближе к концу первого тайма бразильский нападающий «Аль-Иттихада» Ромариньо сравнял счёт. А в добавленное к первому тайму время француз Н'Голо Канте забил победный для своей команды мяч — 2:1 в пользу «Аль-Иттихада».

Благодаря этой победе «Аль-Иттихад» возглавил турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 18 очков после семи встреч. «Аль-Фатех» находится на седьмой строчке с 11 очками.

Саудовская Аравия - Про лига . 7-й тур
21 сентября 2023, четверг. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
2 : 1
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
0:1 Садане – 30'     1:1 Ромариньо – 38'     2:1 Канте – 45+1'    
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