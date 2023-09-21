Дебютный гол Канте помог «Аль-Иттихаду» переиграть «Аль-Фатех»

Завершился матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Фатехом». Встреча прошла на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» в Джидде. «Аль-Иттихад» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 30-й минуте, когда марокканский защитник Марване Садане вывел «Аль-Фатех» вперёд. Ближе к концу первого тайма бразильский нападающий «Аль-Иттихада» Ромариньо сравнял счёт. А в добавленное к первому тайму время француз Н'Голо Канте забил победный для своей команды мяч — 2:1 в пользу «Аль-Иттихада».

Благодаря этой победе «Аль-Иттихад» возглавил турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 18 очков после семи встреч. «Аль-Фатех» находится на седьмой строчке с 11 очками.