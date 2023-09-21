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«Спарта» — «Арис»: чехи забили третий гол

«Спарта» — «Арис»: чехи забили третий гол
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречаются чешская «Спарта» (Прага) и кипрский «Арис» (Лимассол). Игра проходит на стадионе «Дженерали Арена – Летна» в Праге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Жеромом Брисаром (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Группа C. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 22:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
3 : 2
Арис
Лимасол, Кипр
0:1 Кокорин – 11'     1:1 Крейчи – 20'     2:1 Крейчи – 25'     3:1 Витик – 67'     3:2 Бабика – 90'    

На 67-й минуте «Спарта» провела третий гол. Отличился Мартин Витик.

Ранее на 11-й минуте российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. На 20-й минуте защитник «Спарты» Ладислав Крейчи восстановил равновесие, подключившись на подачу углового. На 25-й минуте Крейчи оформил дубль, и хозяева повели в счёте.

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