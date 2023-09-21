«Аталанта» обыграла «Ракув». Миранчук сыграл 30 минут

В четверг, 21 сентября, состоялся матч 1-го тура группы D Лиги Европы между итальянской «Аталантой» и польским «Ракувом». Игра проходила на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо, Италия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.

В первом тайме командам не удалось открыть счёт на табло. В самом начале второй половине встречи бельгийский форвард Шарль Де Кетеларе вывел хозяев вперёд. На 66-й минуте бразилец Эдерсон увеличил преимущество «Аталанты» до двух мячей.

Российский полузащитник итальянцев Алексей Миранчук появился на поле на 62-й минуте встречи, но не смог отметиться результативными действиями.

В группе D также выступает лиссабонский «Спортинг» и австрийский «Штурм».