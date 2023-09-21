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«Динамо» Загреб разгромило «Астану» в матче 1-го тура Лиги конференций

«Динамо» Загреб разгромило «Астану» в матче 1-го тура Лиги конференций
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В четверг, 21 сентября, состоялся матч 1-го тура группы С Лиги конференций между загребским «Динамо» и «Астаной». Игра проходила на стадионе «Максимир» в Загребе, Хорватия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Нападающий «Динамо» Бруно Петкович оформил дубль, реализовав два 11-метровых удара. Первый был назначен на 43-й минуте, а второй на 53-й. Спустя пять минут полузащитник Марко Булат отправил в ворота Йосипа Чондрича третий мяч. На 78-й минуте «Астане» удалось отыграть один гол, благодаря удару Камо Оганесяна. На 85-й минуте Антонио Марин вновь довёл разрыв до трёх мячей. Последний гол был в матче был забит на 90+3 минуте. Его автором стал Тибор Халилович.

В группе С также выступает чешская «Виктория Пльзень» и «Балкани» из Косово.

Лига конференций . Группа C. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 22:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
5 : 1
Астана
Астана, Казахстан
1:0 Петкович – 43'     2:0 Петкович – 53'     3:0 Булат – 58'     3:1 Оганесян – 78'     4:1 Марин – 85'     5:1 Халилович – 90+3'    
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