«Динамо» Загреб разгромило «Астану» в матче 1-го тура Лиги конференций

В четверг, 21 сентября, состоялся матч 1-го тура группы С Лиги конференций между загребским «Динамо» и «Астаной». Игра проходила на стадионе «Максимир» в Загребе, Хорватия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Нападающий «Динамо» Бруно Петкович оформил дубль, реализовав два 11-метровых удара. Первый был назначен на 43-й минуте, а второй на 53-й. Спустя пять минут полузащитник Марко Булат отправил в ворота Йосипа Чондрича третий мяч. На 78-й минуте «Астане» удалось отыграть один гол, благодаря удару Камо Оганесяна. На 85-й минуте Антонио Марин вновь довёл разрыв до трёх мячей. Последний гол был в матче был забит на 90+3 минуте. Его автором стал Тибор Халилович.

В группе С также выступает чешская «Виктория Пльзень» и «Балкани» из Косово.