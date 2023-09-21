Гол Кокорина не помог «Арису» набрать очки в матче со «Спартой»

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором встречались чешская «Спарта» (Прага) и кипрский «Арис» (Лимассол). Игра проходила на стадионе «Дженерали Арена – Летна» в Праге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Брисаром (Франция). Финальный свисток зафиксировал счёт 3:2 в пользу хозяев.

Ранее на 11-й минуте российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вывел гостей вперёд, реализовав пенальти, но преимущество кипрской команды продержалось меньше 10 минут. На 21-й минуте защитник «Спарты» Ладислав Крейчи восстановил равновесие, подключившись на подачу углового. На 25-й минуте Крейчи оформил дубль, и хозяева повели. На 67-й минуте Мартин Витик провёл третий гол «Спарты», и он же оказался победным, поскольку на последней минуте основного времени игрок «Ариса» Шави Бабика сократил отставание до минимального.

В параллельном матче группы шотландский «Рейнджерс» с минимальным счётом переиграл испанский «Бетис» (1:0). «Спарта» и «Рейнджерс» возглавили группу С.