«Лугано» и «Будё-Глимт» не выявили сильнейшего, Хайкин отыграл на ноль

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором встречались швейцарский «Лугано» и норвежский «Будё-Глимт». Игра проходила на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе и завершилась со счётом 0:0.

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин отыграл весь матч, в нескольких эпизодах выручив свою команду.

В параллельном матча группы бельгийский «Брюгге» сыграл дома вничью с турецким «Бешикташем» (1:1). На гол Ханса Ванакена гости ответили точным ударом Дженка Тосуна. Отметим, что в составе стамбульского коллектива сыграл казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов. Он появился на поле на 66-й минуте, выйдя со скамейки запасных.

Таким образом, в квартете D все четыре команды набрали по одному очку.