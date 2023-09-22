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«Лугано» и «Будё-Глимт» не выявили сильнейшего, Хайкин отыграл на ноль

«Лугано» и «Будё-Глимт» не выявили сильнейшего, Хайкин отыграл на ноль
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Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором встречались швейцарский «Лугано» и норвежский «Будё-Глимт». Игра проходила на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе и завершилась со счётом 0:0.

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин отыграл весь матч, в нескольких эпизодах выручив свою команду.

В параллельном матча группы бельгийский «Брюгге» сыграл дома вничью с турецким «Бешикташем» (1:1). На гол Ханса Ванакена гости ответили точным ударом Дженка Тосуна. Отметим, что в составе стамбульского коллектива сыграл казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов. Он появился на поле на 66-й минуте, выйдя со скамейки запасных.

Таким образом, в квартете D все четыре команды набрали по одному очку.

Лига конференций . Группа D. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 22:00 МСК
Лугано
Лугано, Швейцария
Окончен
0 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
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