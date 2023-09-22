Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 5-го тура Серии А сезона-2023/2024
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Сегодня, 22 сентября, стартует 5-й тур чемпионата Италии по футболу. Он откроется противостоянием «Салернитаны» и «Фрозиноне».
Полное расписание 5-го тура Серии А сезона-2023/2024:
22 сентября, пятница:
«Салернитана» — «Фрозиноне» — 19:30 мск;
«Лечче» — «Дженоа» — 21:45 мск.
23 сентября, суббота:
«Милан» — «Верона» — 16:00 мск;
«Сассуоло» — «Ювентус» — 19:00 мск;
«Лацио» — «Монца» — 21:45.
24 сентября, воскресенье:
«Эмполи» — «Интер» — 13:30 мск;
«Аталанта» — «Кальяри» — 16:00 мск;
«Удинезе» — «Фиорентина» — 16:00 мск;
«Болонья» — «Наполи» — 19:00 мск;
«Торино» — «Рома» — 21:45 мск.
По итогам первых четырёх туров турнирную таблицу возглавляет «Интер», имея в своём активе 12 очков. На последнем месте идёт «Эмполи», который ещё не набирал очков.
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