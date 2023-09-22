Лепсая – о новичке «Динамо» Бителло: им интересовался «Арсенал»

Известный спортивный менеджер и функционер Тимур Лепсая высказался о новом полузащитнике московского «Динамо» Бителло.

«Сумма за Бителло более чем обоснована. Бителло был на радарах у многих европейских клубов. Я хорошо знаком с «Гремио», знаю их спортивного директора ― это очень профессиональные люди. У «Гремио» сейчас есть финансовые проблемы, они были заинтересованы в продаже Бителло. Но на начальном этапе трансферного окна они отклонили, например, предложение от «Монако», которое, правда, было меньше €

10 млн. Также бразильцам интересовался «Арсенал», но, насколько знаю, до предложения дело не дошло. Но вот «Фейеноорд» в последние дни европейского трансферного окна сделал официальное предложение. «Фейеноорд» был готов заплатить и требуемые €10 млн, но они не смогли договориться с «Гремио» по графику платежей, нидерландский клуб был готов выплатить сумму только в течение трёх лет», — сказал Лепсая в беседе корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.