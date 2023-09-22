Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 6-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024
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Сегодня, 22 сентября, матчем между «Алавесом» и «Атлетиком» из Бильбао стартует 6-й тур чемпионата Испании по футболу. Представляем вашему вниманию полное расписание предстоящего тура.
22 сентября, пятница:
«Алавес» — «Атлетик» Бильбао — 22:00 мск.
23 сентября, суббота:
«Жирона» — «Мальорка» — 15:00 мск;
«Осасуна» — «Севилья» — 17:15 мск;
«Барселона» — «Сельта» — 19:30 мск;
«Альмерия» — «Валенсия» — 22:00 мск.
24 сентября, воскресенье:
«Реал Сосьедад» — «Хетафе» — 15:00 мск;
«Райо Вальекано» — «Вильярреал» — 17:15 мск;
«Лас-Пальмас» — «Гранада» — 19:30 мск;
«Бетис» — «Кадис» — 19:30 мск;
«Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид — 22:00 мск.
В данный момент мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, победив во всех пяти сыгранных матчах.
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