Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 6-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

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Сегодня, 22 сентября, матчем между «Алавесом» и «Атлетиком» из Бильбао стартует 6-й тур чемпионата Испании по футболу. Представляем вашему вниманию полное расписание предстоящего тура.

22 сентября, пятница:

«Алавес» — «Атлетик» Бильбао — 22:00 мск.

23 сентября, суббота:

«Жирона» — «Мальорка» — 15:00 мск;

«Осасуна» — «Севилья» — 17:15 мск;

«Барселона» — «Сельта» — 19:30 мск;

«Альмерия» — «Валенсия» — 22:00 мск.

24 сентября, воскресенье:

«Реал Сосьедад» — «Хетафе» — 15:00 мск;

«Райо Вальекано» — «Вильярреал» — 17:15 мск;

«Лас-Пальмас» — «Гранада» — 19:30 мск;

«Бетис» — «Кадис» — 19:30 мск;

«Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид — 22:00 мск.

В данный момент мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, победив во всех пяти сыгранных матчах.