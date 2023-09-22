Черчесов рассказал о своих требованиях по поводу возможной следующей работы

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, каким должен быть его новый клуб.
«Часто мне этот вопрос задают. Я как‑то не сижу около телефона, кто когда позвонит. Есть интерес, есть вопрос, есть встреча, когда они случаются. И начинаешь обсуждать. Вот я пример привел. Я понимаю, что есть клуб «Ференцварош», но я же не думал, что я там окажусь. Позвонили, прилетели, пообщались, наметили точки соприкосновения, нашли, что они хотят и как.
Сегодня определенная команда может быть на восьмом месте, а если есть потенциал роста и понимание того, что они хотят и как, тогда можно всё что угодно делать, потому что всё делают люди. Главное не где и за сколько, а самое главное, с кем и что именно делать. Потому что иногда, общаясь, не стану называть с кем, с топ‑клубами или еще с кем‑то, вижу, что они сами не знают, чего хотят. А это сложно — решать какие‑то задачи, если тебе конкретно их не ставят и ты не видишь пути их выполнения», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в июле 2023 года Черчесов покинул пост главного тренера «Ференцвароша». Ранее специалист также возглавлял «Легию», «Динамо», «Амкар» и ряд других российских клубов.
- 22 сентября 2023
-
02:02
-
01:56
-
01:44
-
01:23
-
01:20
-
00:49
-
00:32
-
00:24
-
00:10
-
00:06
-
00:03
- 21 сентября 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:58
-
23:57
-
23:54
-
23:53
-
23:30
-
23:19
-
23:12
-
23:11
-
23:01
-
22:46
-
22:45
-
22:41
-
22:29
-
22:28
-
22:22
-
22:19
-
22:17
-
22:15
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:48