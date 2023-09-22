Экс-тренер «Шахтёра» рассказал, почему у Мудрика не получается проявить себя в «Челси»

Бывший главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич высказался о карьере Михаила Мудрика в «Челси».

«Мудрику нужно время, чтобы создать собственную модель игры с новой командой, со стабильностью, с тренером, которого нельзя менять. В «Челси» всегда сменяют тренера, когда результат плохой. Почему вы меняете тренера?

Для того чтобы добиться успеха, вам нужна стабильность. Микель Артета в «Арсенале» является отличным примером. Я думаю, важно сохранить проект. Клуб должен оставаться позади тренера, и он увидит, как Мудрик продемонстрирует своё качество.

Со мной Мудрик провел 6 матчей в Лиге чемпионов, а вне этого турнира все матчи играл так, будто играл в Лиге чемпионов. Вы должны обладать импульсом и непрерывностью, и они были у него, поэтому я знаю, что он сделает всё, что сможет»- приводит слова Йовичевича 365Scores Arabic.

Мудрик перешёл в лондонский клуб в январе 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года. Он провёл за «Челси» 21 матч во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

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