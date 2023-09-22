Моуринью прокомментировал победу «Ромы» над «Шерифом»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвёл итоги гостевого матча 1-го тура Лиги Европы с «Шерифом» (2:1). Португальский специалист из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибуны.
«Мне не понравился первый тайм, мы были слишком медленными и не агрессивными. Мы сыграли не так, как готовились, не контролировали игру. Первый гол был чудом, но мы не сделали ничего, чтобы заслужить преимущество. Нам по-прежнему не хватало агрессии, но мы взяли игру под свой контроль. Во втором тайме мне понравилась реакция команды на то, что «Шериф» сравнял счет, забитый гол и победа. Да, доиграли без агрессии, но и без риска. Мы заслужили победу, и это было самое главное», — приводит Moldfootball.com слова Моуринью.
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