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Слуцкий эмоционально высказался о наказании РФС за оскорбление журналиста

Слуцкий эмоционально высказался о наказании РФС за оскорбление журналиста
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Российский тренер Леонид Слуцкий отреагировал на решение РФС наказать его за оскорбление журналиста.

«Я не спокойно отнёсся к этому наказанию. Просто Российский футбольный союз ни одной копейки никогда не дал на школу, например, на её содержание. Но вот, 100 тысяч решили забрать у меня, чтобы как раз-таки чуть меньше досталось. При том, что у меня сейчас нет доходов в футболе, в футбольной среде. Доход есть, но футбольного именно дохода у меня нет. Я понимаю, например, когда штрафуют когда ты действующий тренер и у тебя контракт с какой-то командой Премьер-лиги. Все понятно, откуда ты берёшь деньги — от футбола, но сейчас…не хочу на эту тему говорить», — сказал Слуцкий в Коммент.Шоу.

Ранее РФС оштрафовал Слуцкого и отстранил от футбола на год условно.

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