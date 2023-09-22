Новый контракт Хави с «Барселоной» будет заключён по схеме «1+1»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес договорился о продлении контракта с клубом до 2025 года с опцией его продления ещё на один сезон, сообщил источник ESPN. Текущее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Хави ранее уже заявлял, что проблем с заключением нового контракта у него не возникнет. Переговоры ускорились после закрытия трансферного окна в начале этого месяца, а официальное объявление о соглашении возможно уже на этой неделе, добавил источник.

43-летний Хави начинал свою тренерскую карьеру в катарском «Аль-Садде». В конце 2021 года он сменил Рональда Кумана на посту наставника «Барселоны». С его приходом команда поднялась с девятого места в турнирной таблице чемпионата Испании на второе и вышла в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне Хави привёл «Барселону» к первому титулу в лиге с 2019 года. Сине-гранатовые закончили чемпионат с преимуществом в 10 очков над ближайшим преследователем. Также под руководством Хави клуб выигрывал Суперкубок Испании. Ранее он провёл в «Барселоне» 24 года в качестве футболиста, в том числе 17 лет в основной команде.

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