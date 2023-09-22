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Жиго: в матче с «Аяксом» «Марсель» показал характер

Жиго: в матче с «Аяксом» «Марсель» показал характер
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Защитник «Марселя» Самуэль Жиго подвёл итоги гостевого матча 1-го тура Лиги Европы с «Аякосом» (3:3). По ходу встречи французский клуб уступал в счёте 0:2 и 2:3. Жиго провёл на поле всю игры и получил предупреждение.

«У нас хорошие эмоции в завершении матча. В начале соперник дважды забил, но после этого мы вернулись и показали характер. Конечно, мы хотели победить, но мы могли и проиграть, поэтому одно очко — это нормально для нас.

Мы знаем, что «Аякс» — очень качественный соперник с отличным нападением. Это команда, которая любит играть с мячом. Но мы были готовы к битве этим вечером. И я думаю, что это была хорошая игра для болельщиков на стадионе», — приводит официальный сайт УЕФА слова Жиго.

Отчёт о матче
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