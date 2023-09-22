В «Баварии» отреагировали на слова владельца «Тоттенхэма» о возможности выкупа Кейна

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд отреагировал на слова владельца «Тоттенхэма» Дэниела Леви о том, что лондонский клуб имеет возможность выкупить нападающего Гарри Кейна.
«Мы никогда ничего не раскрываем о деталях контракта. Понятно, что Кейну действительно нравится здесь, и у него четырехлетний контракт. Мы планируем с ним долгосрочную перспективу, и я убежден, что он сформирует эпоху. У него большие цели на следующие несколько лет в «Баварии», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.
Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» за € 100 млн в летнее трансферное окно. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Баварию» шесть матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.
Гол удивительным ударом в «девятку» в чемпионате Гренландии
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