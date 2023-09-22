Защитник «Аякса» объяснил, как «Марселю» удалось отыграться в матче Лиги Европы

Защитник «Аякса» Йоррел Хато подвёл итоги домашнего матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем» (3:3). В начале встречи амстердамцы вели 2:0, но соперник отыгрался ещё до перерыва. Во второй половине хозяева вновь вышли вперёд, но французский клуб сравнял счёт.
«Конечно, для меня это особенный момент — мои первые 90 минут в матче группового этапа еврокубков. Для болельщиков это был отличный матч, много моментов с обеих сторон. Но для нас было бы лучше, если бы мы взяли три очка.
Мы выбирали правильные моменты, чтобы оказывать давление на соперника, и поначалу это нам помогло. Но потом мы слишком сильно отошли назад, и всё пошло не так хорошо. А они получили больше пространства, и создавали больше моментов.
«Марсель» – хорошая команда, и они могут создавать опасность. Вы видели это, потому что они быстро сделали счет 2:1, а затем 2:2. В перерыве наш тренер просто посоветовал нам придерживаться плана, выбирать моменты и не засиживаться слишком глубоко», — приводит официальный сайт УЕФА слова Хато.
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