Клопп — о матче с «ЛАСКОМ»: мы выиграли, заслуженно, вот и все

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о матче с «ЛАСКОМ».

Вчера, 21 сентября, «мерсисайдцы» в гостях обыграли «ЛАСК» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча на стадионе «Райффайзен-Арена» завершилась со счётом 3:1.

«Итак, очевидно, что в первом тайме ЛАСК нанес один удар в створ ворот, и то после перерыва. У нас были очень хорошие моменты, но я видел, что ребята этого не чувствовали, не то, что мы могли получить уверенность от своих хороших моментов — и думали, может быть, нам стоит это повторить. Но мы очень страдали от не очень хороших моментов — уверенность росла, разочарование росло. Это бессмысленно, это по-человечески, но все равно бессмысленно.

Мы показали две футбольные ситуации из первого тайма, в которых действовали очень хорошо. Я уверен, что ребята подумали бы, что в первом тайме не было ничего хорошего, но это не так, у нас были хорошие моменты, и мы их показали, а кроме того, я сказал им, что нужно избавиться от разочарования и начать снова входить в игру, и у нас будет хороший шанс все перевернуть. И мы это сделали. И я очень счастлив, потому что знал, что будет трудно, и это было трудно. Мы выиграли, заслуженно, вот и все», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После первого тура «Ливерпуль» занимает первое место (3 очка) в группе E с «Юнионом» (1 очка), «Тулузой» (1 очко) и «ЛАСКОМ» (0 очков).

В следующем матче «Ливерпуль» на своём поле примет «Юнион». Игра пройдет 5 октября.