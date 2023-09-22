Келлехер — об атаке «Ливерпуля»: я счастлив, что сталкиваюсь с ними только на тренировках!

Вратарь «Ливерпуля» Кивин Келлехер похвалил атакующую линию «мерсисайдцев».
«Я думаю, что в последних играх мы забили много голов. Эта линия нападения порой просто пугает, к тому же она обладает большой глубиной. Кто бы ни выходил в старте, со скамейки запасных есть игроки, которые могут доставить проблемы. Я счастлив, что сталкиваюсь с ними только на тренировках!», — приводит слова Келлехера официальный сайт «Ливерпуля».
Вчера, 21 сентября, «Ливерпуль» обыграл «ЛАСК» со счётом 3:1 в первом туре группового этапа Лиги Европы. Голами отличилась Дарвин Нуньес, Луис Диас и Мохамед Салах.
Также в составе команды есть Диогу Жота, Коди Гакпо и Бен Доак.
После первого тура «Ливерпуль» занимает первое место (3 очка) в группе E с «Юнионом» (1 очка), «Тулузой» (1 очко) и «ЛАСКОМ» (0 очков).
В следующем матче «Ливерпуль» на своём поле примет «Юнион». Встреча пройдёт 5 октября.
- 22 сентября 2023
-
06:31
-
06:09
-
06:03
-
05:57
-
05:51
-
05:50
-
05:28
-
05:13
-
04:58
-
04:45
-
04:36
-
04:17
-
03:58
-
03:43
-
03:41
-
03:18
-
02:56
-
02:37
-
02:02
-
01:56
-
01:44
-
01:23
-
01:20
-
00:49
-
00:32
-
00:24
-
00:10
-
00:06
-
00:03
- 21 сентября 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:58
-
23:57
-
23:54
-
23:53