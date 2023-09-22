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Келлехер — об атаке «Ливерпуля»: я счастлив, что сталкиваюсь с ними только на тренировках!

Келлехер — об атаке «Ливерпуля»: я счастлив, что сталкиваюсь с ними только на тренировках!
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Вратарь «Ливерпуля» Кивин Келлехер похвалил атакующую линию «мерсисайдцев».

«Я думаю, что в последних играх мы забили много голов. Эта линия нападения порой просто пугает, к тому же она обладает большой глубиной. Кто бы ни выходил в старте, со скамейки запасных есть игроки, которые могут доставить проблемы. Я счастлив, что сталкиваюсь с ними только на тренировках!», — приводит слова Келлехера официальный сайт «Ливерпуля».

Вчера, 21 сентября, «Ливерпуль» обыграл «ЛАСК» со счётом 3:1 в первом туре группового этапа Лиги Европы. Голами отличилась Дарвин Нуньес, Луис Диас и Мохамед Салах.

Также в составе команды есть Диогу Жота, Коди Гакпо и Бен Доак.

После первого тура «Ливерпуль» занимает первое место (3 очка) в группе E с «Юнионом» (1 очка), «Тулузой» (1 очко) и «ЛАСКОМ» (0 очков).

В следующем матче «Ливерпуль» на своём поле примет «Юнион». Встреча пройдёт 5 октября.

Лига Европы . Группа E. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 19:45 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Флеккер – 14'     1:1 Нуньес – 56'     1:2 Диас – 63'     1:3 Салах – 88'    
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