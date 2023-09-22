Хосе Пачета: мы должны иметь гораздо более яростное намерение забивать голы

Главный тренер «Вильярреала» Хосе Пачета высказался об игре команды с «Панатинаикосом».

Вчера, 21 сентября «Вильярреал» проиграл в гостях греческому клубу в первом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:2.

«В первом тайме мы провели несколько хороших фаз. Есть ощущение, что нам нужно исправить то, что мы не очень хорошо делаем, улучшить поединки в атаке и защите. Переходы, которые у нас были в последние 20 минут. Нам нужно наносить больше ударов по воротам, чаще выходить вперед и наносить больше повреждений. Мы должны иметь гораздо более яростное намерение забивать голы, больше злости», — приводит слова Пачеты Marca.

После первого тура «Вильярреал» занимает третье место (0 очков) в группе F с «Ренном» (3 очка), «Панатинаикосом» (3 очка) и «Маккаби» (0 очков).

Следующий матч «Вильярреал» сыграет с «Ренном» 5 октября.