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Хосе Пачета: мы должны иметь гораздо более яростное намерение забивать голы

Хосе Пачета: мы должны иметь гораздо более яростное намерение забивать голы
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Главный тренер «Вильярреала» Хосе Пачета высказался об игре команды с «Панатинаикосом».

Вчера, 21 сентября «Вильярреал» проиграл в гостях греческому клубу в первом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:2.

«В первом тайме мы провели несколько хороших фаз. Есть ощущение, что нам нужно исправить то, что мы не очень хорошо делаем, улучшить поединки в атаке и защите. Переходы, которые у нас были в последние 20 минут. Нам нужно наносить больше ударов по воротам, чаще выходить вперед и наносить больше повреждений. Мы должны иметь гораздо более яростное намерение забивать голы, больше злости», — приводит слова Пачеты Marca.

После первого тура «Вильярреал» занимает третье место (0 очков) в группе F с «Ренном» (3 очка), «Панатинаикосом» (3 очка) и «Маккаби» (0 очков).

Следующий матч «Вильярреал» сыграет с «Ренном» 5 октября.

Лига Европы . Группа F. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 19:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 Иоаннидис – 38'     2:0 Шпорар – 78'    
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