Хосе Пачета: мы должны иметь гораздо более яростное намерение забивать голы

Главный тренер «Вильярреала» Хосе Пачета высказался об игре команды с «Панатинаикосом».
Вчера, 21 сентября «Вильярреал» проиграл в гостях греческому клубу в первом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:2.
«В первом тайме мы провели несколько хороших фаз. Есть ощущение, что нам нужно исправить то, что мы не очень хорошо делаем, улучшить поединки в атаке и защите. Переходы, которые у нас были в последние 20 минут. Нам нужно наносить больше ударов по воротам, чаще выходить вперед и наносить больше повреждений. Мы должны иметь гораздо более яростное намерение забивать голы, больше злости», — приводит слова Пачеты Marca.
После первого тура «Вильярреал» занимает третье место (0 очков) в группе F с «Ренном» (3 очка), «Панатинаикосом» (3 очка) и «Маккаби» (0 очков).
Следующий матч «Вильярреал» сыграет с «Ренном» 5 октября.
- 22 сентября 2023
-
06:31
-
06:09
-
06:03
-
05:57
-
05:51
-
05:50
-
05:28
-
05:13
-
04:58
-
04:45
-
04:36
-
04:17
-
03:58
-
03:43
-
03:41
-
03:18
-
02:56
-
02:37
-
02:02
-
01:56
-
01:44
-
01:23
-
01:20
-
00:49
-
00:32
-
00:24
-
00:10
-
00:06
-
00:03
- 21 сентября 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:58
-
23:57
-
23:54
-
23:53