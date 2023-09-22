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Лионель Месси рассказал, где он хранит «Золотые мячи»

Лионель Месси рассказал, где он хранит «Золотые мячи»
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, где он хранит «Золотые мячи».

«Всё, что у меня есть, находится в Барселоне в моём музее. Там «Золотые мячи», золотые бутсы, футболки и всё остальное», — приводит слова Месси AS.

Месси является семикратным обладателем «Золотого мяч». В 2023 году он также был номинирован на эту награду.

В летнее трансферное окно Лионель Месси перешёл в «Интер Майами». Ранее игрок выступал в «Барселоне» и «ПСЖ». Контрактное соглашение форварда с американским клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач.

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