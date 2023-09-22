Станислав Черчесов объяснил, почему отказался возглавить клуб из Саудовской Аравии

Российский специалист Станислав Черчесов высказался о том, что не принял предложение команды из Саудовской Аравии.

«Сейчас я же свободен. Найдут меня, раз я буду нужен. А когда работаешь, нельзя отвлекаться. Это неправильно», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, об интересе неназванного клуба из Саудовской Аравии к кандидатуре Черчесова сообщалось минувшим летом.

На данный момент Станислав Черчесов находится без работы. Последним клубом Черчесова был «Ференцварош», который тренер возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го. С венгерским клубом тренер дважды выиграл чемпионат страны и стал обладателем Кубка Венгрии.

Прежде опытный специалист работал со сборной России, польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат») и «Жемчужиной».