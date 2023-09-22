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Функционер Лепсая объяснил, почему клубам РПЛ легко работать в Латинской Америке

Функционер Лепсая объяснил, почему клубам РПЛ легко работать в Латинской Америке
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Футбольный функционер Тимур Лепсая рассказал, почему в чемпионате России так много латиноамериканских игроков.

«Я адепт латиноамериканского рынка уже 20 лет. У клубов там нет политических преград. Никто не ставит банов на переходы, заплатить легче. Моя база латиноамериканских коллег сформировалась давно, с кем мы сотрудничаем. Им всем очень нравится в России, Москве. Ни у кого нет предубеждений по переходу в РПЛ. У нас всё ещё сильный чемпионат. У нас отличная инфраструктура, особенно по сравнению с латиноамериканскими чемпионатами. Плюс латинские клубы продолжают по старинке рассматривать наш чемпионат в качестве трамплина для продажи в Европу», – сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На данный момент в РПЛ выступает сразу 24 бразильских футболиста. Больше всего у «Зенита» (восемь): Марио Фернандеc, Роберт Ренан, Родригао, Дуглас Сантос, Ду Кейрос, Мантуан, Вендел, Клаудиньо. Второе место занимают ЦСКА и «Краснодар» (по три): Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен и Кайо, Кади, Тормена соответственно.

По два бразильца у «Локомотива» (Гильерме Маринато, Лукас Фассон), «Сочи» (Марсело Алвес, Мигель), «Ахмата» (Камило, Даниэль Жуниор) и «Урала» (Итало, Гильерме Шеттине).

Также по одному бразильцу в «Крыльях Советов» (Фернандо Костанца) и «Динамо» (Бителло).

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