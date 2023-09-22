Новичок «Ливерпуля» Гравенберх: для себя я играл хорошо, но иногда небрежно

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх поделился впечатлениями от своего дебюта за «мерсисайцев».

«Для себя я играл хорошо, но иногда и небрежно, так что мне нужно работать над этим, а в остальном все было хорошо. Передача на гол Диаса? Я увидел пространство сзади, увидел, что Харви [Эллиотт] получил мяч, сыграл на меня, и я увидел Лучо в углу, так что это был хороший кросс, и он хорошо его завершил.

Теснота в центре поля? Вы правы, они делали это хорошо, но и с нашей стороны мы должны были делать это лучше, потому что обычно я выше, у нас две шестерки, и я выше на поле, так что мы должны делать это лучше, и я думаю, что мы сделаем это», — приводит слова Грейвенберча официальный сайт «Ливерпуля».

Вчера, 21 сентября, «Ливерпуль» обыграл «ЛАСК» со счётом 3:1 в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Грейвенберч перешёл в «Ливерпуть» из «Баварии» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт 21-летнего голландца с клубом рассчитан до лета 2028 года.