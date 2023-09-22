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Жозе Моуринью — о Лукаку: дополнительные минуты пошли Ромелу на пользу

Жозе Моуринью — о Лукаку: дополнительные минуты пошли Ромелу на пользу
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игре нападающего Ромелу Лукаку в матче с «Шерифом».

«Ожидал ли такой боевой формы? Ожидал. В силу своего телосложения он из тех игроков, которым нужно играть и быть как можно более подвижными. Этого можно добиться только путем накопления игрового времени, поэтому я и поставил его на игру.

Я думал о том, чтобы заменить его раньше, но, учитывая, что я уже сделал четыре замены, я опасался, что с кем-то из моих игроков может что-то случиться. Поэтому я выпустил Андреа Белотти вместо Лукаку только в последние 15 минут. Дополнительные минуты пошли Лукаку на пользу».

Вчера, 21 сентября, «Рома» в гостях обыграла «Шериф» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча в Молдавии завершилась со счётом 2:1. Победный гол на 65-й минуте забил Лукаку.

После первого тура «Рома» занимает второе место (три очка) в группе G со «Славией» (три очка), «Шерифом» (ноль очков) и «Серветтом» (ноль очков).

Лига Европы . Группа G. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 19:45 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
1 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Кики – 45+4'     1:1 Товар – 57'     1:2 Лукаку – 65'    
Удаления: Пауто – 90+8' / нет
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