Жозе Моуринью — о Лукаку: дополнительные минуты пошли Ромелу на пользу

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игре нападающего Ромелу Лукаку в матче с «Шерифом».
«Ожидал ли такой боевой формы? Ожидал. В силу своего телосложения он из тех игроков, которым нужно играть и быть как можно более подвижными. Этого можно добиться только путем накопления игрового времени, поэтому я и поставил его на игру.
Я думал о том, чтобы заменить его раньше, но, учитывая, что я уже сделал четыре замены, я опасался, что с кем-то из моих игроков может что-то случиться. Поэтому я выпустил Андреа Белотти вместо Лукаку только в последние 15 минут. Дополнительные минуты пошли Лукаку на пользу».
Вчера, 21 сентября, «Рома» в гостях обыграла «Шериф» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча в Молдавии завершилась со счётом 2:1. Победный гол на 65-й минуте забил Лукаку.
После первого тура «Рома» занимает второе место (три очка) в группе G со «Славией» (три очка), «Шерифом» (ноль очков) и «Серветтом» (ноль очков).
- 22 сентября 2023
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