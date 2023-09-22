«Обычная история». Игрок ЦСКА Глебов высказался о переходе Медины в «Спартак»

Защитник московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, как отреагировал на уход парагвайского вингера Хесуса Медины в «Спартак».
«Я не сильно много времени с ним провел. Для меня это обычная история. В футболе всегда происходят трансферы. Случился такой трансфер — пусть будет такой», — приводят слова Глебова «Известия».
Хесус Медина провёл за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. 26-летний парагваец перешёл в «Спартак» летом 2023 года, подписав трёхлетний контракт. В нынешнем сезоне в активе футболиста девять игр, один забитый гол и две результативные передачи во всех турнирах.
Московский «Спартак» набрал 13 очков в семи матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
- 22 сентября 2023
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