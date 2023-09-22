Президент «Тоттенхэма» Леви назвал ошибкой назначения Конте и Моуринью

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви считает ошибкой приглашения на пост главного тренера лондонского клуба итальянца Антонио Конте и португальца Жозе Моуринью.
«У меня были хорошие отношения и с Жозе, и с Антонио. Я совершил ошибку. Они отличные менеджеры, но они просто не подходят для этого клуба. То, как они хотят побеждать, отличается от того, как нам нужно побеждать.
Я думаю, что наши болельщики жаждут атакующего футбола. Тогда как их стиль футбола… они не возражают против игры в обороне и победы 1:0», – приводит слова Леви Bloomberg.
Жозе Моуринью работал в «Тоттенхэме» с 2019 по 2021 годы. Антонио Конте руководил «шпорами» с 2021 по 2023 годы.
57-летний Ангелос Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» этим летом. Ранее австралийский специалист успел поработать в сборной Австралии по футболу, «Мельбурн Виктории», «Брисбен Роар» и «Панахаики».
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