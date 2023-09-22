«Это грандиозно». Советник президента УЕФА высказался о проекте РФС «Футбол в школе»

Советник президента УЕФА Йозеф Климент поделился мнением о новом проекте Российского футбольного союза «Футбол в школе».

«РФС в рамках стратегии до 2030 года развивает все виды футбола в стране. В проекте принимают участие более миллиона мальчиков и девочек, а самые талантливые станут игроками профессиональных клубов и сборных. Это грандиозный проект, но его результаты проявятся позже. Самое главное, чтобы вы все наслаждались и полюбили футбол на всю жизнь, чтобы в будущем привели своих детей. Я хотел бы поблагодарить всех за этот большой труд и энергию. Хотел бы пожелать всем тренерам успеха», — приводит слова Климента РИА Новости.

Ранее в Москве начались первые Всероссийские соревнования Школьной футбольной лиги. ШФЛ – это один из пяти элементов проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе».