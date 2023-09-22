Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаич — о результатах ЦСКА: всё получится и всё будет хорошо, просто нужно немного времени

Гаич — о результатах ЦСКА: всё получится и всё будет хорошо, просто нужно немного времени
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Милан Гаич прокомментировал последние результаты московской команды.

«Сложная была игра с «Сочи» — мы пропустили гол из-за своей ошибки. Потом, как и в прошлом матче чемпионата с «Крыльями», забрали мяч, стали создавать моменты у чужих ворот, но только один гол забили. И только в серии пенальти победили.

Почему в последний месяц не можем выиграть в основное время? Надо чуть добавить в последней части поля, улучшить реализацию моментов, тогда и очков будет гораздо больше. Надеюсь, нам помогут наши новички — Виктор Давила и Келвен. Они хорошие футболисты, но им нужно время, чтобы адаптироваться к нашей команде. Думаю, всё получится и всё будет хорошо. Просто нужно немного времени ЦСКА. Надеюсь, уже в ближайшем матче с «Ростовом» порадуем болельщиков победой», — приводят слова Гаича «Известия».

Материалы по теме
«Обычная история». Игрок ЦСКА Глебов высказался о переходе Медины в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android