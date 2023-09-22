Гаич — о результатах ЦСКА: всё получится и всё будет хорошо, просто нужно немного времени

Защитник ЦСКА Милан Гаич прокомментировал последние результаты московской команды.

«Сложная была игра с «Сочи» — мы пропустили гол из-за своей ошибки. Потом, как и в прошлом матче чемпионата с «Крыльями», забрали мяч, стали создавать моменты у чужих ворот, но только один гол забили. И только в серии пенальти победили.

Почему в последний месяц не можем выиграть в основное время? Надо чуть добавить в последней части поля, улучшить реализацию моментов, тогда и очков будет гораздо больше. Надеюсь, нам помогут наши новички — Виктор Давила и Келвен. Они хорошие футболисты, но им нужно время, чтобы адаптироваться к нашей команде. Думаю, всё получится и всё будет хорошо. Просто нужно немного времени ЦСКА. Надеюсь, уже в ближайшем матче с «Ростовом» порадуем болельщиков победой», — приводят слова Гаича «Известия».