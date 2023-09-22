Никита Баженов — о матче «Спартака» с «Динамо»: хочется увидеть открытый футбол

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями перед матчем красно-белых с московским «Динамо».
«Этот один из тех матчей, который стоит особняком – дерби, две принципиальные команды, каждая хочет победить. И хочется увидеть дисциплинированный, размашистый, открытый, с голевыми моментами футбол, который понравится зрителям. И чтобы «Спартак» проявил свои лучшие качества в обороне и в командных действиях.
И вообще игру в кубке можно забыть. Сейчас совсем другая история, другой матч. И на такие игры даже дополнительно настраиваться не надо, все выйдут заряженными. А цена ошибки будет очень высока», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».
23 сентября «Спартак» сыграет с «Динамо» в десятом туре чемпионата России. Встреча на «Открытие Банк-Арене» начнётся в 19:00 мск.
После восьми туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 13 очками. Лидирует в таблице «Краснодар» (18 очков).
- 22 сентября 2023
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