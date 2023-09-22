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Лепсая: трансферы Чавеса в «Динамо» и Давилы в ЦСКА проходили одинаково

Лепсая: трансферы Чавеса в «Динамо» и Давилы в ЦСКА проходили одинаково
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Известный спортивный менеджер и функционер Тимур Лепсая высказался о летних трансферах московских ПФК ЦСКА и «Динамо».

Я бы объединил трансферы Чавеса в «Динамо» и Давилы в ЦСКА, потому что проходили они одинаково. Чавес переходил из «Пачуки», а Давила из «Леона» ― оба эти клуба принадлежат мексиканской бизнес-группе «Пачука». Помимо этих двух мексиканских клубов они владеют клубами Уругвая, Чили и Испании. В этой группе есть американские инвесторы, что, на мой взгляд, и помешало прямым трансферам Чавеса и Давилы в Россию. Футболисты были вынуждены выкупать свои трансферы. То есть переговоров тяжёлых не было, было тяжело технически отправить игрокам деньги.

У Чавеса Прекрасная левая нога, это классическая «восьмёрка», но может сыграть и «шестёрку». Кстати, Бекхэм назвал его гол со штрафного на чемпионате мира в Катаре лучшим голом турнира. Что касается Давилы, то он всегда находится в центре событий в атаке, он сильно разнообразит атакующие действия ЦСКА», — сказал Лепсая в беседе корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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