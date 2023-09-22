В «Спартаке» высказались о новости о встрече руководства с командой перед игрой с «Сочи»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о встрече руководства красно-белых с командой перед матчем 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).
«Что касается встречи руководства с игроками перед матчем с «Сочи», то подобные встречи для того и существуют, чтобы об их содержании ничего не узнавала широкая публика. Вы написали о факте этой встречи, но то, что было внутри, пусть остаётся в команде. Главное, чтобы это пошло на пользу. О деталях не хотелось бы говорить», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Пари НН» в Кубке России.
Первым об этой встрече сообщил журналист Максим Никитин в своём телеграм-канале «КБ Телега».
На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Красно-белые отстают на пять очков от «Краснодара», идущего первым, и на четыре очка от «Зенита», занимающего вторую строчку.
- 22 сентября 2023
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