Дьяков сравнил трансферные кампании ЦСКА и «Динамо»

Бывший защитник «Динамо», «Ростова» и ряда других российских клубов Виталий Дьяков оценил летнюю трансферную кампанию бело-голубых и московского ПФК ЦСКА. По его мнению, армейцы запаздывают с трансферами, а «Динамо» подписывает новичков не систематически, а вразброс. В то же время он считает, что нынешний состав бело-голубых позволит им бороться за место в топ-3.

«ЦСКА вообще как-то с трансферами запаздывает из раза в раз. Приобретает команда игроков уже ближе к концу трансферного окна. «Динамо» тоже вразброс, кто-то сразу пришёл, кто-то позже. Но всё равно бело-голубые хорошо усилились и должны вести борьбу за топ-3, состав позволяет бороться за самые высокие места. У ЦСКА как с трансферами, так и с результатами нестабильно и непонятно», — приводит слова Виталия Дьякова Vprognoze.ru.