Лепсая: к Бителло присматривался «Спартак», конкретный интерес был от «Зенита»

Известный спортивный менеджер и функционер Тимур Лепсая рассказал, что в услугах новичка «Динамо» Бителло были заинтересованы «Спартак» и «Зенит».

«По моей информации, к Бителло присматривался «Спартак» и конкретный интерес был от «Зенита». Причём, насколько знаю, у «Зенита» за игрока попросили около € 13 млн.

Как о трансфере договорилось «Динамо»? Использовали грамотную стратегию. В течение европейского трансферного окна клуб не участвовал в торгах. А после того, как сорвались все варианты, «Динамо» спустилось с горы и забрало себе очень интересный актив. Если Бителло будет развиваться так, как он это делал это в «Гремио», то в течение пары лет москвичи смогут успешно его продать в Европу», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.