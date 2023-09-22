В РФС ответили на слова Слуцкого, что «не дали ни копейки» на его детскую школу

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали заявление бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого об отсутствии финансовой поддержки его футбольной школе.

«За последние 2 сезона РФС оплатил школе Слуцкого расходы на сумму 4,7 миллионов рублей для участия в Юношеской футбольной лиге Юг и 150 тысяч рублей на мячи», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

11 декабря 2016 года спортивное общество ЦСКА открыло в Волгограде футбольную школу имени Слуцкого. С начала 2018 года школа перестала находиться под эгидой ЦСКА, а с сезона-2018/2019 стала частью школы футбольного клуба «Ротор».