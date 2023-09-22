Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» включил Ерохина в заявку за вторую команду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о включении полузащитника Александра Ерохина в заявку второй команды санкт-петербургского клуба.
«Это абсолютно технический момент, связанный с тем, что в нашей заявке на сезон он считается легионером. Таким образом мы освободили место. Странная немного ситуация, что футболист, который играет за сборную России, считается легионером в общей заявке. Поэтому просто освободили место на всякий случай, если понадобится заявить кого-то из иностранцев.
Саша — один из самых опытных игроков в нашей команде, он своим трудом давно заслужил большое уважение и тренерского штаба, и команды. На каждой тренировке, в каждой игре он показывает максимум того, на что способен, поэтому выбор дать капитанскую повязку в кубковом матче был очевиден», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 22 сентября 2023
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