Сергей Семак высказался о результативности Матео Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об игре нападающего сине-бело-голубых Матео Кассьерры.

«Что касается внимания к Матео, сейчас столь пристальное внимание исключительно потому, что он стал забивать больше. Ничего не изменилось в его игре. Он как в прошлом году действовал очень полезно для команды, так и в этом действует полезно. Для нападающего важно забивать с точки зрения уверенности. В предыдущем сезоне реализация была недостаточной, чтобы много забивать. В этом сезоне он помогает и забивает. Ничего не изменилось абсолютно ни с чьим уходом, ни с чьим приходом, он как играл, так и играет. Единственное, что изменилось — это количество забитых мячей», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.