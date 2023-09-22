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Семак: будет ли рукопожатие с Дзюбой? Нет человека, с которым я не хотел бы здороваться

Семак: будет ли рукопожатие с Дзюбой? Нет человека, с которым я не хотел бы здороваться
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об общении с бывшим форвардом команды Артёмом Дзюбой, который сейчас является игроком московского «Локомотива».

«Нет, не общались с Дзюбой. Будет ли рукопожатие с Артёмом? Я всегда открыт ко всем абсолютно без исключения. Нет человека, с которым я не хотел бы здороваться», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В воскресенье, 24 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Встреча пройдёт на «Газпром Арене», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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